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الاتفاق السعودي يلغي تدريباته بسبب كورونا

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الاتفاق السعودي يلغي تدريباته بسبب كورونا

العربية. نت

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أعلن نادي الاتفاق السعودي، يوم الاثنين، إلغاء تدريباته بسبب إصابة بفيروس كورونا في الجهاز الفني للفريق.

وقال النادي في بيان صحافي: كان من المفترض إقامة مران الاتفاق مساء الاثنين على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، إلا أن ظهور إصابة جديدة بفيروس كورونا للمعد البدني الصربي إيفانسيتيتش، دفعت بمدرب الفريق فلادان لإتخاذ قرار إلغاء التدريب حفاظاً على سلامة الفريق.

وأوضح الاتفاق أن جميع أفراد الفريق الأول سيخضعون إلى مسحة طبية للتأكد من سلامتهم، قبل استئناف التدريبات، يوم الثلاثاء، استعداداً لمواجهة الباطن ضمن منافسات الجولة الـ 16 لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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