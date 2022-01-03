الفتح يعيد بيتروس إلى الدوري السعودي

أعلن نادي الفتح السعودي، يوم الاثنين، تعاقده رسميا مع البرازيلي بيتروس، اللاعب السابق لنادي النصر، بعقد يمتد إلى 2023.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو ترحيبي باللاعب، وقال خلاله صاحب الـ "32 عاما": أنا عائد مجددا إلى السعودية، لكن هذه المرة مع الفتح.

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وكان النصر السعودي أنهى تعاقده مع لاعب خط الوسط في أكتوبر الماضي، بعدما انضم إليه في يوليو 2018 قادما من ساو باولو البرازيلي.

وخاض بيتروس مع النصر 103 مباريات، سجل 16 هدفا، وصنع 9 أهداف أيضا، وحقق لقب الدوري إضافة إلى كأس السوبر السعودي مرتين.

