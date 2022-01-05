ساندرو: سالم الدوسري لن يغادر ذاكرتي

وصف البرازيلي ساندرو مانويل، لاعب نادي التعاون، سالم الدوسري بأفضل لاعب في الدوري السعودي.

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: قضيت فترة أكثر من رائعة مع نادي التعاون، وأنا ممتن وشاكر لمنحي هذه الفرصة، ولحظات الفوز بكأس الملك لن تنسى.

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وأضاف: بعد تجربتي مع التعاون سأنهي مسيرتي الاحترافية، وسأحدد ما سأفعله في حياتي بعد ذلك.

وحول اللاعب الذي لن يغادر ذاكرته، ذكر: هناك أكثر من لاعب سيظل عالقا في ذاكرتي، مثل سالم الدوسري لاعب الهلال، أعتقد أنه أفضل اللاعبين، لديه القدرة ليلعب في أوروبا والبرازيل.