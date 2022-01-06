وكيل فيتينيو لـ "العربية.نت": الهلال ناد عظيم.. واللاعب معجب به

كشف ميغيل غوس، وكيل أعمال البرازيلي فيتينيو، أن لاعب فلامنغو منفتح على فكرة خوض تجربة في الدوري السعودي، مع تلقي اللاعب عدة عروض من السعودية وآسيا إضافة إلى أوروبا والدوري الأميركي للمحترفين.



وكانت تقارير صحافية برازيلية، يوم الخميس، أوضحت أن فلامنغو رفض العرض الذي قدمه الهلال للاعب البالغ من العمر "28 عاما"، وقالت صحيفة "تورسيدوريس" في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني: الهلال طلب إعارة اللاعب لمدة ستة أشهر.



وحول صحة التقارير، أوضح ميغيل غوس في تصريحات لـ "العربية.نت": فلامنغو تلقى عدة عروض من آسيا وأوروبا إضافة إلى الدوري الأميركي للمحترفين إلى جانب السعودية للحصول على خدمات فيتينيو لكن النادي يركز حاليا على تجديد عقد اللاعب. وأضاف: قد يقبل فلامنغو العرض الذي يراه مناسبا.





وبشأن مدى رغبة اللاعب بالانتقال إلى الهلال السعودي، أوضح وكيل أعماله: إنه معجب حقا بالفكرة، وستكون فرصة رائعة له بالتأكيد، كما أن الهلال ناد عظيم وكل شيء يمكن يحدث، لكن فيتينيو لديه عقد في الوقت الحالي مع فلامنغو، ويحظى اللاعب بالكثير من الاحترام في النادي وسعيد مع الفريق، لذلك يجب أولا وقبل كل شيء أن يوافق فلامنغو على فكرة الانتقال.



ووفقا للتقارير الصحافية البرازيلية، فإن فلامنغو يتوقع أن يتلقى عرضا جديدا من الهلال، خاصة أن مجلس الإدارة يدرك بأنها ستكون فرصة جيدة للاعب، وللنادي أيضا، وسيعمل على مواصلة المفاوضات.



وأضافت صحيفة "تورسيدوريس" في تقريرها: يتمتع الهلال بعلاقة جيدة مع فلامنغو، حيث اشترى النادي السعودي عقد الكولومبي غوستافو كويار صيف 2019، ومجلس الإدارة يعمل حاليا على إكمال المفاوضات.

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وتعاقد فلامنغو مع فيتينيو في 2018، مقابل 10 ملايين يورو قادما من سسكا موسكو الروسي، وأصبح المهاجم من أغلى الصفقات في تاريخ النادي البرازيلي.



وسجل فيتينيو 24 هدفا بجانب 26 تمريرة حاسمة لفلامنغو خلال 161 مباراة، وحقق معهم ألقاب ريكابا سول أمريكانا (2020)، وكأس ليبرتادوريس (2019)، وكأس السوبر البرازيلي (2020 و2021)، وبطولة البرازيل (2019 و2020) وكامبيوناتو كاريوكا (2019 و2020 و2021)، كما سبق له أن تدرب تحت إمرة البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال السابق.