الشباب يبحث عن نقاط أبها.. والنصر لمواصلة انطلاقته

يسعى الشباب لرد اعتباره أمام ضيفه أبها وتضييق الخناق على المتصدر، حينما يستضيفه على ستاد الأمير فيصل بن فهد العاصمة الرياض، في حين يتطلع النصر لمواصلة انتصاراته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على ضمك، وفي الأحساء يبحث فريقا الفتح وضيفه الرائد عن استعادة توازنهما حينما يلتقيان في المرحلة 16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض يسعى الشباب لتضييق الخناق على المتصدر ورد اعتباره أمام أبها حينما يستضيفه.

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وتلقى الشباب خسارته الأولى هذا الموسم أمام أبها في الدور الأول حينما هزمه بثنائية نظيفة. ويبحث الشباب عن فوزٍ جديد يضيق به الخناق على المتصدر الاتحاد حيث يحتل المركز الثاني برصيد 31 نقطة وبفارق نقطة عن المتصدر. وفي المقابل يسعى أبها لمواصلة صحوته وحصده للنقاط للابتعاد أكثر عن مناطق الخطر.

ونجح أبها باستعادة نغمة الانتصارات حينما انتصر على الرائد بهدف نظيف في المرحلة السابقة ليتقدم للمركز العاشر برصيد 16 نقطة.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعريز بالمحالة، يتطلع النصر لمواصلة انتصاراته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على ضمك.

ونجح النصر بمواصلة انتصاراته بعد فوزه أمام مضيفه الفتح بهدف نظيف وهو الفوز الثالث على التوالي للفريق بقيادة مدربه الأرجنتيني ميغيل روسو.

ويعاني روسو من غياب أحد أهم عناصره وهو الكاميروني فينسيت أبوبكر والذي غادر للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة الأمم الإفريقية والتي ستنطلق الأحد المقبل.

ويدخل النصر المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 26 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الاتحاد متصدر الترتيب والذي تبقت له مباراة مؤجلة ستكون أمام الهلال.

وفي المقابل يخوض ضمك اختباراً صعباً في ظل ظروف الغيابات التي يعاني منها الفريق بسبب الإصابات وفيروس كورونا.

وتأكد غياب الثنائي الأرجنتيني المدافع فيتور والمهاجم زيلايا بسبب فيروس كورونا، في حين سيغيب الجزائري فاروق شافعي قائد الفريق بسبب الإصابة.

وعانى ضمك من تراجع النتائج حيث لم يحقق الفريق أي انتصار في آخر 3 مباريات تعادل في مباراتين وخسر أمام التعاون ليتراجع للمركز الرابع برصيد 26 نقطة.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يسعى فريقا الفتح وضيفه الرائد إلى استعادة توازنهما بعد خسارتهما في المرحلة الماضية.

وخسر الفتح من أمام ضيفه النصر بهدف نظيف ليتراجع للمركز 11 برصيد 16 نقطة، في حين خسر الرائد بذات النتيجة من أمام مضيفه أبها ليتراجع للمركز السابع برصيد 21 نقطة.