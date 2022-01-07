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النصر يؤكد توقيعه مع كنو.. ويطالب بـ27 مليون ريال

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كنو الهلال النصر عبدالرحمن العبيد
كنو في مباراة الهلال والنصر بدوري أبطال آسيا شهر أكتوبر الماضي

النصر يؤكد توقيعه مع كنو.. ويطالب بـ27 مليون ريال

العربية.نت

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أصدرت إدارة نادي النصر السعودي بياناً رسمياً في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة تؤكد فيه اتخاذها كافة الإجراءات القانونية تجاه تجديد الهلال عقد لاعبه محمد كنو، مشيرة إلى أنها وقعت عقداً رسمياً مع اللاعب، وتطالب بالحصول على مبلغ 27 مليون ريال تمثل الشرط الجزائي.

وأعلن الهلال فور فوزه بكأس السوبر السعودي يوم الخميس تجديد عقد لاعبه محمد كنو حتى عام 2025.

وقالت إدارة النصر في بيانها: أرسلت إدارة النادي إشعاراً إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ونادي الهلال توضح فيه التبعات القانونية المترتبة على هذه المخالفة، إذ وقعت مع محمد كنو عقداً احترافياً بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع ناديه، وتم رفع نسخة من العقد إلى لجنة الاحتراف.

وزادت: يترتب على فسخ العقد العقوبات الرياضية على الأطراف المخالفة ودفع شرط جزائي يبلغ 27 مليون ريال سعودي.

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