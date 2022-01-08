الشباب يسقط في فخ التعادل أمام أبها

أوقف أبها مسلسل انتصارات مضيفه الشباب بعد تعادلهما 1-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد، في حين استعاد الرائد نغمة الانتصارات بعد فوزه أمام مضيفه الفتح 3-2، في المرحلة 16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، أوقف أبها مسلسل انتصارات مضيفه الشباب بعد تعادلهما 1-1.

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وفاجأ أبها مضيفه بتسجيل هدف السبق بعد مرور 7 دقائق عن طريق لاعبه حسن القيد الذي حول عرضية زميله صالح العمري بقدمه في شباك الشباب.

وكثّف الشباب محاولاته للعودة للمباراة إلا أنه انتظر حتى الدقيقة 58 حينما سجّل مدافعه أحمد شراحيلي هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله الأرجنتيني بانيغا برأسه في شباك أبها.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 32 نقطة ليبقى في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن المتصدر اتحاد جدة، وارتفع رصيد أبها إلى 19 نقطة ليتقدم للمركز التاسع.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي استعاد الرائد نغمة الانتصارات بعد فوزه أمام مضيفه الفتح 3-2.

وقدّم الرائد أداءً جيداً في المباراة حيث نجح مهاجمه المغربي كريم البركاوي بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 35 عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني نجح الفتح بالعودة للمباراة بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 48 عن طريق مهاجمه الكرواتي ايفان سنتيني.

وكثّف الرائد هجومه وحصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 77 بعد لمس الكرة بيد مدافع الفتح عمّار الدحيم والذي أشهر له الحكم البطاقة الحمراء، ليتقدم لها المغربي محمد فوزير ويضعها في الشباك.

وعند الدقيقة 88 تمكن المغربي كريم البركاوي من تسجيل الهدف الثالث لفريقه، وفي الوقت بدل الضائع سجّل البيروفي كريستيان كويفا الهدف الثاني للفتح لتنتهي المباراة بفوز الضيوف 3-2.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرائد الى 24 نقطة ليبقى في المركز السادس، وبقي الفتح على رصيده السابق 16 نقطة ليتراجع للمركز 12.