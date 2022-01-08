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النصر يهزم ضمك ويحقق فوزه الرابع توالياً

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فرحة الهدف الثاني

النصر يهزم ضمك ويحقق فوزه الرابع توالياً

الرياض - فيصل الحربي

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واصل النصر مسلسل انتصاراته بتحقيقه فوزه الرابع على التوالي بفوزه أمام مضيفه ضمك 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في المرحلة 16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح النصر في مواصلة عروضه القوية منذ تولي الأرجنتيني ميغيل روسو تدريب الفريق حيث حقق انتصاره الرابع على التوالي في الدوري.

وشهدت المباراة أفضلية للنصر الذي انتظر حتى الدقيقة 19 حينما نجح هدّافه البرازيلي أندرسون تاليسكا بتسجيل الهدف الأول حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك ضمك.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة من الشوط الأول، كثّف ضمك هجومه وكاد مهاجمه مازن أبوشرارة أن يسجل هدف التعادل حينما ارتقى لعرضية زميله عبدالعزيز مجرشي وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس وليد عبدالله الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل ضمك هجومه وسنحت فرصة محققة لمهاجمه الجزائري هلال سوداني حينما اخترق دفاع النصر وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس وليد عبدالله الذي أبعدها بصعوبة.

ومع مطلع الشوط الثاني دفع الأرجنتيني ميغيل روسو مدرب النصر بالثنائي مواطنه بيتي مارتينيز والبرازيلي أنسيلمو كبديلين لأيمن يحيى وعلي الحسن.

ونجح الارجنتيني بيتي مارتينيز بتسجيل الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة 51 بعدما أكمل تمريرة زميله عبدالفتاح آدم بقدمه في شباك ضمك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 29 نقطة ليحافظ على المركز الثالث وبفارق 6 نقاط عن اتحاد جدة متصدر الدوري، وبقي ضمك على رصيده السابق 26 نقطة ليبقى في المركز الرابع مؤقتاً وبفارق نقطتين عن الهلال الخامس والذي سيواجه الطائي يوم الثلاثاء في ختام المرحلة.

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