الشباب: شراحيلي رفض التجديد.. وأبلغنا بالتوقيع لناد آخر

كشف نادي الشباب يوم الاثنين أن المدافع أحمد شراحيلي لاعب الفريق الأول رفض تمديد عقده مشيرا إلى أنه وقع مع ناد آخر.

ونشر الشباب بيانا على مواقع التواصل الاجتماعي: بذلت إدارة نادي الشباب مساع عديدة في الفترة الماضية لتجديد عقد اللاعب كما توصلت إلى اتفاق نهائي معه قبل أن تفاجأ الإدارة بمطالبات مالية إضافية ليلبيها مجلس الإدارة والاتفاق مجددا مع اللاعب ووكيله.

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وزاد البيان: إلا أن اللاعب ووكيله وبعد دخول الأول في الفترة الحرة بساعات قرر الاعتذار عن التوقيع والإبلاغ عن توقيعهم لناد آخر بناء على رغبته.