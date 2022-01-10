الهلال يسعى لمطاردة فرق الصدارة عبر نقاط الطائي

يسعى الهلال لمواصلة انتصاراته وملاحقة فرق الصدارة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الطائي، في المواجهة التي يحتضنها ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل، في حين يبحث أهلي جدة عن تضميد جراحه حينما يواجه مضيفه الفيصلي، في ختام المرحلة 16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الاثنين.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل يسعى الهلال لمواصلة انتصاراته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الطائي.

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ونجح الهلال في استعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج السلبية التي قدمها في آخر 4 مباريات له في الدوري حينما انتصر على مضيفه الفيصلي 3-2.

ويأمل البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الهلال أن يواصل فريقه مسيرته الجيّدة التي قدمها في الأسبوع الماضي، حينما نجح بتحقيق انتصارين على الفيصلي بنتيجة 3-2، في الدوري وفي نهائي كأس السوبر الذي توج به الأزرق يوم الخميس الماضي.

ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 24 نقطة وبفارق 11 نقطة عن المتصدر اتحاد جدة والذي سيواجهه في مباراة مؤجلة.

وفي المقابل يتطلع الطائي لمواصلة عروضه القوية التي قدمها في آخر 3 مباريات له والتي فاز فيها على النصر والفيصلي والحزم ليبتعد عن مناطق الخطر حيث تقدم للمركز الثامن برصيد 19 نقطة.

الفيصلي وأهلي جدة



وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يتطلع أهلي جدة لتضميد جراحه والابتعاد عن مناطق الخطر حينما يواجه مضيفه الفيصلي الجريح.

وقدّم الأهلي أداءً سيئاً في الدور الأول والذي أنهاه في المركز 13 برصيد 15 نقطة وبفارق الأهداف عن الباطن صاحب المركز قبل الأخير.

ويعيش الأهلي فترة غير جيدة إذ خسر الفريق آخر 4 مباريات أمام أبها والنصر والرائد والشباب.

وفي المقابل لا يختلف وضع الفيصلي كثيراً عن الأهلي حيث قدّم الفريق أداءً سيئاً في الدور الاول حيث يحتل المركز 14 بفارق الأهداف عن الاهلي.

ولم يعرف الفيصلي طعم الانتصارات في آخر 4 مباريات حيث خسر 3 مباريات وتعادل في مباراة بالإضافة إلى خسارته كأس السوبر لصالح الهلال الذي هزمه بنتيجة 3-2 في الدوري.