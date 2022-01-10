نائب وزير الرياضة يتوج "المملكة" ببطولة 2021-2022

توّج بدر بن عبدالرحمن القاضي معالي نائب وزير الرياضة، فريق المملكة النسائي ببطولة المملكة لكرة القدم "سيّدات" موسم 2021-2022 عقب فوزه في المباراة النهائية على نظيره التحدّي بسبعة أهداف دون مقابل على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بحضور وكيل الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والاستثمار أضواء العريفي والأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم والرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة أحمد باضريس وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم مدير إدارة كرة القدم النسائية لمياء بن بهيّان.

وتمكن فريق المملكة من تسجيل سبعة أهداف وكان نصيب حصة العيسى خمسة من الأهداف السبعة "سوبر هاتريك"، توّجها بجائزة الأكثر تهديفًا في البطولة، فيما توّجت البندري هوساوي من التحدي بجائزة أفضل لاعبة في البطولة، أما على مستوى حراسة المرمى، فذهبت جائزة أفضل حارس مرمى لسارة الدوسري من المملكة النسائي بعد أن استقبلت شباكها هدفين فقط بالبطولة.

مادة اعلانية

من جانبه قدمت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم مدير إدارة كرة القدم النسائية لمياء بن بهيّان شكرها لمعالي نائب وزير الرياضة على حضوره وتتويجه ختام بطولة المملكة لكرة القدم "سيّدات"، وقالت بن بهيّان في تصريحٍ صحافي بعد المباراة النهائية: "أود أن أهنئ فريق المملكة بمناسبة تتويجه بطلًا لبطولة المملكة، بعد تجاوزه شقيقه فريق التحدّي، والذي أهنئه على روح التحدي التي أظهرها بإصراره على المشاركة في المباراة النهائية، رغم الظروف الصعبة التي مر بها يوم المباراة، كما أتقدم بالتهنئة والشكر لجميع الفرق التي شاركت في هذه البطولة، وبطولة دوري المناطق، وأتمنى التوفيق لجميع الفرق في المنافسات المقبلة".

وأضافت بن بهيّان: "عشنا أسبوعًا تاريخيًا خلال منافسات البطولة، والتي تؤكد على الخطوات المتسارعة التي تشهدها كرة القدم النسائية في المملكة، ولا يزال أمامنا عمل كبير لتحقيق الأهداف التي وضعها الاتحاد السعودي في استراتيجية التحوّل حتى عام 2034".

وشهد اليوم الختامي لبطولة المملكة حضور سعادة رئيس لجنة المرأة في المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخة حياة آل خليفة وعضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أمل بوشلّاخ وعضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم فاطمة حيات وعضوتا لجنة كرة القدم النسائية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سولين الزعبي وايغريم سابرالييفا وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم حسن حسان وسيلين أويري.

كما شهد اليوم الختامي حضور ومتابعة المدير الفني للمنتخب الوطني الأول "سيّدات" مونيكا ستاب والمدير الفني للمنتخب الوطني الأول "رجال" إيرڤي رينارد.

الجدير ذكره أن فريق اليمامة تمكن من تحقيق المركز الثالث والميداليات البرونزية بعد فوزه على نظيره نسور جدّة بثلاثة أهداف دون مقابل، سُجّلت عن طريق موضي عبدالمحسن، والبندري مبارك، وأنيا فورمات.