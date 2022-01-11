إقامة مؤجلة الهلال واتحاد جدة في الثامن من مارس

حددت رابطة دوري المحترفين السعودي يوم الثامن من مارس 2022 موعداً لإقامة مباراة الهلال وضيفه اتحاد جدة المؤجلة من الجولة 12.

وأصدرت الرابطة خبراً صحفياً على موقعها الإلكتروني يفيد بأن المباراة المؤجلة بسبب انشغال الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا 2021 والتي فاز بلقبها ستقام يوم الثامن من مارس 2022، بينما ستقام المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بين الفتح والفيصلي يوم 22 من الشهر المقبل.

مادة اعلانية

ويتصدر اتحاد جدة ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان برصيد 35 نقطة من 15 مباراة، بينما يملك الهلال 24 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان.