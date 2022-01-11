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إقامة مؤجلة الهلال واتحاد جدة في الثامن من مارس

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سعود عبدالحميد اتحاد جدة كاريو الهلال
صورة من مباراة الفريقين الموسم الماضي

إقامة مؤجلة الهلال واتحاد جدة في الثامن من مارس

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

حددت رابطة دوري المحترفين السعودي يوم الثامن من مارس 2022 موعداً لإقامة مباراة الهلال وضيفه اتحاد جدة المؤجلة من الجولة 12.

وأصدرت الرابطة خبراً صحفياً على موقعها الإلكتروني يفيد بأن المباراة المؤجلة بسبب انشغال الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا 2021 والتي فاز بلقبها ستقام يوم الثامن من مارس 2022، بينما ستقام المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بين الفتح والفيصلي يوم 22 من الشهر المقبل.

ويتصدر اتحاد جدة ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان برصيد 35 نقطة من 15 مباراة، بينما يملك الهلال 24 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان.

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