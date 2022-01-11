السومة ينقذ أهلي جدة من الخسارة أمام الفيصلي

أنقذ السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة فريقه من الخسارة أمام مضيفه الفيصلي، في المواجهة التي انتهت 2-2 واحتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في ختام المرحلة 16من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الثلاثاء.

ونجح الأهلي بإيقاف مسلسل الخسائر التي وصلت لأربع مباريات متتالية، في حين واصل الفيصلي إهدار النقاط إذ كان متقدماً إلى الدقائق العشر الأخيرة.

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وتقاسم الفريقان الأفضلية إذ تمكن الفيصلي من تسجيل هدف السبق بعد مرور 10 عن طريق لاعبه الهولندي هشام فائق. وحاول الأهلي العودة سريعاً وأهدر لاعبه محمد المجحد هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله حسين المقهوي ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس أحمد الكسار الذي أبعدها بصعوبة.

وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 45+3 حينما تمكن مهاجمه السوري عمر السومة من تسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الفيصلي الذي فرض سيطرته وكثّف هجومه ونجح لاعبه البرازيلي جيلرمي بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 55 بعد تلقيه تمريرة من زميله محمد العمري ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.

وواصل الفيصلي هجومه وكاد مدافعه محمد العمري أن يسجل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة من زميله محمد الصيعري ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس محمد الربيعي الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 74 اضطر الأهلي لإكمال المباراة بعشر لاعبين بعد طرد مدافعه محمد خبراني لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ولم يؤثر الطرد على لاعبي الأهلي حيث فرض سيطرته ونجح مهاجمه عمر السومة بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 81 بعدما حول عرضية زميله عبدالرحمن غريب بقدمه في شباك الفيصلي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 16 نقطة ليبقى في المركز 13، وبفارق الأهداف عن الفيصلي صاحب المركر 14.