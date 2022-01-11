الهلال يكتسح الطائي ويصعد إلى المركز الرابع

واصل الهلال مسلسل انتصاراته بعدما اكتسح مضيفه الطائي 4-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل، في المرحلة 16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الثلاثاء.

ونجح الهلال بالخروج من نفق النتائج السلبية بتحقيقه فوزه الثالث على التوالي حيث هزم الفيصلي في الدوري وكأس السوبر الأسبوع الماضي.

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وشهدت المباراة أفضلية للهلال الذي قدّم أداءً مميزاً واحتاج دقيقتين فقط حتى تمكن مدافعه الكوري جانغ هيون سو من افتتاح التسجيل.

وواصل الهلال هجومه وتمكن مهاجمه المالي موسى ماريغا من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 18 بعد تلقيه تمريرة من زميله الأرجنتيني لوسيانو فييتو ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال أفضليته ونجح مدافعه مدالله العليان بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 54 بعدما اخترق دفاع الطائي بمهارة وسدد الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 71 اختتم المالي موسى ماريغا الأهداف بتسجيله الهدف الرابع بعد تلقيه تمريرة من الأرجنتيني فييتو ليسدد الكرة قوية في شباك الطائي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 27 نقطة ليتقدم للمركز الرابع وبفارق 8 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر، وبقي الطائي على رصيده السابق 19 نقطة ليبقى في المركز التاسع.