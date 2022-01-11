هيئة الترفيه تنهي ارتباطها مع أرسين فينغر

أعلنت الهيئة العامة للترفيه يوم الثلاثاء عن إنهاء الارتباط بالمدرب الفرنسي الشهير أرسين فينغر الذي لن يستطع قيادة فريق نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأشارت الهيئة عبر خبر رسمي إلى أن أسباب خارجه عن إدارة المدرب الفرنسي الكبير حرمته من قيادة فريق نجوم الهلال والنصر يوم 19 من شهر يناير الجاري، فيما سيعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة عن اسم المدرب البديل قريباً.

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وسيحضر باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي بكامل نجومه يتقدمهم ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي وماركو فيراتي وجيانلويجي دوناروما لمواجهة فريق نجوم الهلال والنصر ضمن فعاليات موسم الرياض.