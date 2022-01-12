اتحاد جدة يحصل على شهادة الكفاءة المالية

أعلن اتحاد جدة، يوم الأربعاء، حصوله على شهادة الكفاءة المالية عقب تسديد المبالغ المستحقة عليه، والتي تمكنه من إبرام الصفقات في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال النادي السعودي في بيان صحافي: الاتحاد يحصل على شهادة الكفاءة المالية، بعد الوفاء بالالتزامات التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021، وفقا لأحكام الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

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وبلغت ديون اتحاد جدة 39 مليون ريال سعودي، وذلك حسب ما أعلنت لجنة الكفاءة المالية في 24 ديسمبر الماضي.