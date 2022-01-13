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اتحاد جدة يواجه الرائد في الظهور الأول لحمدالله

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عبدالرحمن العبود الاتحاد الرائد
الاتحاد فاز في مباراة الذهاب 4-0

اتحاد جدة يواجه الرائد في الظهور الأول لحمدالله

الرياض - فيصل الحربي

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يسعى اتحاد جدة لتعزيز صدارته، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الرائد يوم الجمعة في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم في المرحلة 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وسط ترقب كبير لظهور المغربي عبدالرزاق حمدالله مع الضيوف بعد انتقاله إلى صفوف الفريق منتصف الشهر الماضي.

ويسعى اتحاد جدة لتعزيز صدارته، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الرائد، ومن المتوقع أن تشهد المواجهة الأولى للمغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الفريق الجديد، والذي تلقى النادي، موافقة لجنة الاحتراف على تسجيل المهاجم بعد الحصول على شهادة الكفاءة المالية يوم الأربعاء.

وسيكون حمدالله بديلاً للمهاجم المالي يوسف نياكاتي، الذي قررت إدارة الاتحاد إنهاء إعارته من نادي الوحدة.

ويدخل الاتحاد المباراة وهو في المركز الأول برصيد 35 نقطة وبفارق 3 نقاط عن وصيفه الشباب، علماً أنه تبقى له مباراة مؤجلة أمام الهلال تم تحديد الثامن من مارس 2022 موعداً لإقامتها.

وفي المقابل يدخل الرائد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في المرحلة الماضية أمام مضيفه الفتح 3-2، ليتقدم للمركز السادس برصيد 24 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الهلال الرابع.

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