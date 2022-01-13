حمدالله.. "كابوس" يطارد حراس الرائد

يأمل عبدالرزاق حمدالله، مهاجم اتحاد جدة، في أن يفتتح سجله التهديفي مع فريقه الجديد، وذلك في أول مباراة من المتوقع أن يخوضها أمام الرائد، مساء الجمعة، ضمن الأسبوع الـ 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعد شباك الرائد المفضلة لدى حمدالله، كون الرائد يعد أكثر فريق استقبل أهدافا من قبل المهاجم المغربي "12 هدفا" طيلة مسيرته الاحترافية مع مختلف الأندية.

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وأعلن اتحاد جدة، يوم الأربعاء، عن تلقيه موافقة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على تسجيل مهاجمه الجديد، بعد حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية.

وكان حمدالله "31 عاما" انضم إلى صفوف الفريق الغربي مؤخرا في صفقة انتقال حر، بعدما لعب مع النصر منذ 2018-2019 حتى نوفمبر الماضي، عندما أعلن النادي العاصمي فسخ عقده لأسباب وصفها بالمشروعة.

وسجل حمدالله 12 هدفا في مرمى الرائد، وذلك خلال 7 مباريات، من ضمنها "سوبر هاتريك" وأيضا "ثلاثية".

وكانت المواجهة الأولى للمهاجم المغربي أمام الرائد في موسمه الأول مع النصر، ضمن الجولة الـ 13، ووضع بصمته بـ 4 أهداف، قبل أن يسجل "هاتريك" في مواجهة الدور الثاني.

وفي الموسم التالي، أحرز حمدالله هدفا في لقاء الدور الأول، وهدفين في المرحلة الثانية، لكنه غاب عن مواجهة الدور الأول في موسم 2020-2021 بسبب الإصابة، ثم وضع هدفين مجددا في شباك الرائد بالدور الثاني.

لكن الهداف المغربي لم يتمكن من تسجيل أي هدف في آخر مباراتين له أمام الرائد، سواء بالنسخة الحالية في الدوري ضمن الأسبوع الـ 12، وأيضا خلال مواجهة كأس الملك.

وستكون مواجهة، الجمعة، الثامنة لحمدالله ضد الرائد في حال شارك رسميا لأول مرة بقميص اتحاد جدة.