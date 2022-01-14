اتحاد جدة يعزز صدارته بثنائية حمدالله ورومارينيو

عزز اتحاد جدة صدارته بعد فوزه أمام مضيفه الرائد 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

وواصل الاتحاد تألقه بقيادة مدربه الروماني كوزمين كونترا، بعدما حقق فوزه السابع توالياً ليبتعد بصدارة الدوري.

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ونجح المغربي عبدالرزاق حمدالله بوضع بصمته سريعاً مع فريقه الجديد، حينما نجح بتسجيل هدفه الأول مع الاتحاد.

وبدأت المباراة بهجوم للرائد كان أن يثمر عن هدف السبق بعد مرور 19 ثانية حينما انفرد مهاجمه المغربي كريم البركاوي بالمرمى الاتحادي وسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي غروهي الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 21 نجح المغربي عبدالرزاق حمدالله بتسجيل هدف السبق حينما ارتقى لعرضية زميله البرازيلي برونو هنريكي وحول الكرة برأسه لتسكن شباك حارس الرائد.

ورد الرائد سريعاً حينما أهدر مهاجمه المغربي كريم البركاوي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من مواطنه محمد فوزير ليواجه المرمى، ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس غروهي الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني فرض الاتحاد سيطرته وانتظر حتى الدقيقة 85، حينما تمكن مهاجمه البرازيلي رومارينيو من تسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء.

وعند الدقيقة 90+2 سجّل المغربي محمد فوزير لاعب الرائد هدف فريقه الوحيد بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس غروهي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 38 نقطة ليعزز صدارته، وبقي الرائد على رصيده السابق 24 نقطة ليبقى في المركز السادس.