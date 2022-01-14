النصر في مهمة الفيصلي.. والهلال يصطدم بالتعاون

يسعى النصر لمواصلة انتصاراته ومطاردة المتصدر حينما يستضيف الفيصلي على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في حين يبحث الهلال عن تحقيق انتصاره الثالث توالياً حينما يلاقي ضيفه التعاون، ويأمل أهلي جدة في العودة لسكة الانتصارات حينما يواجه الحزم، وفي حائل يلتقي الطائي أمام ضيفه ضمك، في ختام المرحلة 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

ويسعى النصر لمواصلة انتصاراته ومطاردة المتصدر اتحاد جدة حينما يستضيف الفيصلي.

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ويبحث النصر عن فوزه الخامس توالياً بقيادة مدربه الأرجنتيني ميغيل روسو الذي لم يعرف نتيجة غير الفوز منذ توليه تدريب الفريق حيث حقق 4 انتصارات في الدوري وفوز في كأس الملك.

ويأمل النصر في تحقيق فوزه الخامس توالياً لأول مرة منذ الموسم قبل الماضي وتحديداً في أغسطس عام 2020 حينما فاز في 5 مباريات متتالية بقيادة مدربه السابق البرتغالي روي فيتوريا.

ويدخل النصر المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 29 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الشباب الوصيف و6 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

وفي المقابل يسعى الفيصلي لتكرار نتيجة الدور الأول حينما انتصر 2-1، والعودة لسكة الانتصارات الغائبة عن الفريق.

ولم يعرف الفيصلي طعم الانتصارات في آخر 5 مباريات خاضها حيث خسر 3 مباريات وتعادل مباراتين ليتراجع للمركز 14 برصيد 16 نقطة.

ويبحث الهلال عن انتصاره الثالث على التوالي، حينما يستضيف التعاون.

ونجح الهلال باستعادة عافيته خلال الأسبوعين الماضيين حينما عاد للانتصارات بفوزه على الفيصلي وكرر تفوقه بتحقيقه لقب السوبر وانتصر على الطائي برباعية نظيفة في المرحلة الماضية.

ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 27 نقطة وتبقى له مباراة مؤجلة مع المتصدر الاتحاد صاحب 35 نقطة.

وفي المقابل يتطلع التعاون لمواصلة صحوته والابتعاد كثيراً عن مناطق الخطر التي حاصرته هذا الموسم.

وحقق التعاون انتصارين مهمين في المرحلتين السابقة على حساب ضمك والحزم ليتقدم للمركز 12 برصيد 17 نقطة.

وتلقى البرتغالي غوميز مدرب التعاون ضربةً قوية بعد انتهاء موسم صانع ألعابه البارغوياني كاكو الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يأمل أهلي جدة في العودة لسكة الانتصارات حينما يستضيف الحزم الجريح.

وقدّم الأهلي أداءً سيئاً في مبارياته الخمس الأخيرة بقيادة مدربه الألباني بينسيك هاسي والذي يواجه انتقادات حادة من قبل جماهير فريقه.

وتلقى الأهلي 4 خسائر وتعادل في مباراة في مبارياته الخمس الأخيرة ليتراجع للمركز 13 برصيد 16 نقطة.

وأبرمت إدارة الأهلي العديد من التعاقدات في الميركاتو الشتوي حيث انتدبت لاعب النصر أيمن يحيى على سبيل الإعارة وتعاقدت مع البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب شباب الأهلي الإماراتي والذي سبق أن دافع عن شعار الهلال ومهاجم الرائد عبدالله المقرن إلا أنه لن يستطيع إشراكهم لعدم استخراجه لشهادة الكفاءة المالية حتى الآن.

وفي المقابل يدخل الحزم المباراة بظروف فنية صعبة، حيث أصبح الفريق قريباً من العودة لدوري الدرجة الأولى حيث يتذيل الترتيب برصيد 11 نقطة.

وفي حائل يسعى ضمك لاستعادة نغمة الانتصارات حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الطائي.

وتراجع أداء ضمك في آخر 4 مباريات حيث تعادل مباراتين وخسر مباراتين ليتراجع من المركز الثاني إلى المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

وفي المقابل يأمل الطائي في استعادة توازنه بعد خسارته الثقيلة في المرحلة الماضية أمام الهلال برباعية نظيفة ليحتل المركز التاسع برصيد 19 نقطة.