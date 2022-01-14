4 إصابات بكورونا في صفوف الهلال السعودي

أعلن نادي الهلال السعودي، يوم الجمعة، عن إصابة 4 من أفراده بفيروس كورونا، بينهم متعب المفرج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.
وقال الهلال في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أوضحت الفحوص إصابة اللاعب متعب المفرج، ومساعد مدير الجهاز الفني، أنطونيو ڤييرا، ومترجم الفريق عمرو علي، ومسؤول الملابس أشرف بفيروس كورونا.
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ويستضيف الفريق الأزرق، مساء السبت، نظيره التعاون، ضمن الأسبوع الـ 17 من منافسات الدوري السعودي.
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