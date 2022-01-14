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4 إصابات بكورونا في صفوف الهلال السعودي

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متعب المفرج

4 إصابات بكورونا في صفوف الهلال السعودي

العربية.نت

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أعلن نادي الهلال السعودي، يوم الجمعة، عن إصابة 4 من أفراده بفيروس كورونا، بينهم متعب المفرج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وقال الهلال في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أوضحت الفحوص إصابة اللاعب متعب المفرج، ومساعد مدير الجهاز الفني، أنطونيو ڤييرا، ومترجم الفريق عمرو علي، ومسؤول الملابس أشرف بفيروس كورونا.

ويستضيف الفريق الأزرق، مساء السبت، نظيره التعاون، ضمن الأسبوع الـ 17 من منافسات الدوري السعودي.

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