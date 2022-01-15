الهلال يقلب النتيجة على التعاون.. والأهلي يعود للانتصارات

حقق الهلال فوزاً ثميناً أمام ضيفه التعاون بنتيجة 3-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين استعاد أهلي جدة نغمة الانتصارات بعد فوزه أمام ضيفه الحزم بهدف نظيف، في ختام المرحلة 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض واصل الهلال سلسلة انتصاراته بعد فوزه أمام ضيفه التعاون 3-2.

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وقدّم التعاون أداءً مميزاً خلال النصف ساعة الأولى، حيث نجح بتسجيل هدفين عن طريق ركلتين جزائيتين، الأول كان عن طريق الكاميروني ليندر توامبا عند الدقيقة 6، والثاني عن طريق لاعبه المولدوفي هنريكي لوفانور عند الدقيقة 24.

ورد الهلال سريعاً وأهدر مهاجمه المالي موسى ماريغا هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله البيروفي آندري كاريليو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وواصل الهلال هجومه ونجح لاعبه محمد كنّو بتسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 29 بعدما حول عرضية زميله البرازيلي ماثيوس بيريرا برأسه في شباك الحارس البرازيلي كاسيو آنغوس.

وكثّف الهلال هجومه وتمكن لاعبه سالم الدوسري من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 45 عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه ونجح مهاجمه المالي موسى ماريغا بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 47 بعدما حول عرضية زميله حمد اليامي برأسه في شباك التعاون.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 30 نقطة ليستعيد المركز الرابع، وبقي التعاون على رصيده السابق 17 نقطة ليتراجع للمركز 13.

وعلى ستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة استعاد أهلي جدة نغمة الانتصارات بعد فوزه الصعب أمام ضيفه الحزم بهدف نظيف.

ونجح الأهلي بالعودة للانتصارات بعد 5 مباريات عانى فيها الفريق حيث خسر 4 مباريات وتعادل في مباراة.

ويدين الأهلي بهذا الفوز لمهاجمه السوري عمر السومة الذي سجّل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 44 بعدما ارتقى لعرضية زميله المقدوني أليوسكي وحول الكرة برأسه لتستقر في شباك الحزم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 19 نقطة ليتقدم للمركز التاسع، وبقي الحزم على رصيده السابق 11 نقطة ليبقى في المركز الأخير.