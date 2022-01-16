اليوناني دونيس مدرباً لنادي الفتح

أعلن نادي الفتح التعاقد مع اليوناني، يورغوس دونيس، لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلفاً للبلجيكي يانيك فيريرا.
ويملك المدرب دونيس (52 عاماً) سجلاً جيداً في الدوري السعودي، حيث سبق له قيادة الهلال في موسم 2015-2016 وحقق معه الثلاثية كأس الملك وكأس السوبر السعودي وكأس ولي العهد، وعاد مجددًا عبر نادي الوحدة السعودي في الموسم الماضي.
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أشرف لاعب وسط بلاكبيرن روفرز وهادرسفيلد الإنجليزيين السابق على عدة أندية في اليونان وإسرائيل والإمارات قبل تولي تدريب الفتح، كما حمل ألوان منتخب اليونان في 24 مباراة دولية.
ويحتل الفتح المركز الثاني عشر في الدوري السعودي ولم يفز في آخر ثلاث مباريات، كما يبتعد عن منطقة الهبوط نقطة وحيدة.
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