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رينارد يختار 26 لاعباً لمواجهتي عمان واليابان

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المنتخب السعودي
المنتخب السعودي يتصدر المجموعة الثانية

رينارد يختار 26 لاعباً لمواجهتي عمان واليابان

العربية.نت

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استدعى الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي 26 لاعباً لمواجهة عمان واليابان في تصفيات كأس العالم 2022 نهاية الشهر الجاري ومطلع المقبل.

واختار المدرب الفرنسي 4 حراس مرمى في القائمة وهم محمد العويس، فواز القرني، محمد الربيعي وزيد البواردي، فيما ضم في خط الدفاع علي آل بليهي، زياد الصحفي، عبدالإله العمري، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، محمد البريك، سعود عبدالحميد، متعب الحربي وأحمد شراحيلي.

وفي خط الوسط اختار رينارد سلمان الفرج، عبدالرحمن العبود، سامي النجعي، محمد كنو، عبدالإله المالكي، علي الحسن، هتان باهبري، عبدالرحمن غريب وسالم الدوسري وخالد الغنام، وفهد المولد، بينما تواجد الثنائي صالح الشهري وفراس البريكان في خط الهجوم.

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة من 6 مباريات.

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