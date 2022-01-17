قرعة دوري الأبطال تضع الهلال في مواجهة الريان والاستقلال

أوقعت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم التي جرت يوم الاثنين في العاصمة الماليزية كوالالمبور، فريق الهلال السعودي حامل اللقب في المجموعة الأولى مع الريان القطري والاستقلال الطاجيكي والفائز من الدور التمهيدي "3".

وضمت المجموعة الثانية أندية الجزيرة الإماراتي والشباب السعودي ومومباي الهندي والقوة الجوية العراقي، في حين ضمت المجموعة الثالثة فولاد خوزستان وشباب الأهلي دبي الإماراتي وآهال التركماني والغرافة القطري.

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وجاء الدحيل القطري في المجموعة الرابعة إلى جانب ساباهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي والفائز من الدور التمهيدي "1"، في حين يتنافس السد القطري بالمجموعة الخامسة في مواجهة الفيصلي السعودي والوحدات الأردني والفائز من الدور التمهيدي "2".

وفي منطقة الشرق، يبرز نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل نسخة عام 2017، وسيتنافس بالمجموعة السادسة إلى جانب شاندونغ تايشان الصيني وليون سيتي السنغافوري وفريق من الدور التمهيدي "4".

وضمت المجموعة السابعة باثوم يونايتد التايلاندي وجيونام دراغونز الكوري الجنوبي ويونايتد سيتي الفلبيني وملبورن سيتي الأسترالي.

ويتنافس تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بطل عام 2016 في المجموعة الثامنة مع يوكوهاما مارينوس الياباني وهوانغ أنه جيا لاي الفيتنامي والفائز من الدور التمهيدي "1".

وضمت المجموعة التاسعة كاوازاكي فرونتال الياباني غوانزو الصيني وجوهور دار التعظيم الماليزي والفائز من الدور التمهيدي "3"، بينما ضمت المجموعة العاشرة شنغهاي بورت الصيني وتشيانغراي يونايتد التايلاندي وكيتشي من هونغ كونغ والفائز من الدور التمهيدي "2".