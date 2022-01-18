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الأهلي يتعاقد مع عبدالله المقرن

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المقرن خلال التوقيع

الأهلي يتعاقد مع عبدالله المقرن

العربية.نت

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أعلن نادي أهلي جدة يوم الاثنين تعاقده مع اللاعب عبدالله المقرن لمدة 4 سنوات قادما من صفوف فريق الرائد.

وكان المقرن (25 عاما)، بدأ مسيرته في نادي الوشم في عام 2015 قبل أن ينتقل إلى الرائد في عام 2018.

ويعد المقرن الصفقة الرابعة لنادي أهلي جدة في فترة الانتقالات الشتوية بعد لاعب الوسط الكاميروني فرانك كوم والبرازيلي كارلوس إدواردو والمعار من نادي النصر أيمن يحيى.

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