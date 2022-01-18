الأهلي يتعاقد مع عبدالله المقرن

أعلن نادي أهلي جدة يوم الاثنين تعاقده مع اللاعب عبدالله المقرن لمدة 4 سنوات قادما من صفوف فريق الرائد.

وكان المقرن (25 عاما)، بدأ مسيرته في نادي الوشم في عام 2015 قبل أن ينتقل إلى الرائد في عام 2018.

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ويعد المقرن الصفقة الرابعة لنادي أهلي جدة في فترة الانتقالات الشتوية بعد لاعب الوسط الكاميروني فرانك كوم والبرازيلي كارلوس إدواردو والمعار من نادي النصر أيمن يحيى.