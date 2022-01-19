الشباب يسعى للعودة إلى الانتصارات على حساب الفتح

يسعى الشباب لإيقاف مسلسل إهدار النقاط والعودة لسكة الانتصارات، حينما يستضيف الفتح على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في حين يتطلع الاتفاق لاستعادة توازنه، حينما يواجه ضيفه أبها، في افتتاح المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وتراجع أداء الشباب في آخر مرحلتين والتي لم يعرف فيها طعم الانتصارات بتعادله أمام ضيفه أبها 1-1، ومضيفه الاتفاق 2-2.

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وابتعد الشباب بفارق 5 نقاط عن المتصدر اتحاد جدة بعد نتائجه الأخيرة، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن النصر صاحب المركز الثالث و3 نقاط عن الهلال صاحب المركز الرابع.

وفي المقابل يبحث الفتح عن استعادة نغمة الانتصارات بعد أدائه المتعثر في آخر 3 مراحل حيث خسر من النصر والرائد وتعادل أمام الفيحاء، ليتراجع للمركز 12 برصيد 17 نقطة وبفارق نقطتين عن الباطن صاحب المركز قبل الأخير.

وستكون هذه المباراة هي الأولى لمدربه الجديد والخبير بالدوري السعودي اليوناني دونيس مدرب الوحدة والهلال السابق والذي تعاقدت معه الإدارة خلفاً للمدرب المقال البلجيكي يانيك فيريرا.

ويأمل الفتح في تكرار نتيجة الدور الأول، حينما هزم الشباب بثنائية نظيفة لحساب المرحلة الثالثة.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يتطلع الاتفاق لاستعادة توازنه حينما يواجه ضيفه أبها.

وعانى الاتفاق في مبارياته الأربع الأخيرة، حيث تعادل في آخر 3 مباريات له وخسر أمام اتحاد جدة ليبقى في المركز العاشر برصيد 19 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الباطن صاحب المركز قبل الأخير.

وفي المقابل يسعى أبها لمواصلة أدائه المميز الذي قدمه في مبارياته الأربع الأخيرة، والتي لم يعرف معها طعم الخسارة.

ونجح أبها بجمع 8 نقاط في مبارياته الأربع الأخيرة، حيث تعادل أمام الفيحاء والشباب وانتصر على الرائد والباطن ليتقدم للمركز الثامن برصيد 22 نقطة مبتعداً عن مناطق الخطر.