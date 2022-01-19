الشباب يوافق على انتقال إيغور إلى تيغرس المكسيكي

أعلن نادي الشباب السعودي موافقته على بيع المدافع التشيلي إيغور ليتشنوفسكي إلى تيغرس المكسيكي يوم الثلاثاء.
وذكر الشباب صاحب المركز الثاني بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين: وافق مجلس الإدارة على العرض المقدم من تيغرس المكسيكي لشراء ليتشنوفسكي في فترة الانتقالات الحالية مقدمة الشكر للاعب على الفترة التي قضاها.
وانضم ليتشنوفسكي (27 عاما) إلى الشباب في 2020 من كروز أزول المكسيكي وخاض نحو 40 مباراة مع الفريق السعودي وسجل ثلاثة أهداف.
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