ميتشائيل يقدم تنازلات مالية من أجل قميص الهلال

كشفت تقارير صحافية برازيلية يوم الأربعاء، أن ميتشائيل لاعب فلامنغو مستعد لتقديم تنازلات مالية من أجل الانتقال إلى الهلال السعودي، إذ بقيت تفاصيل صغيرة من شأنها حسم انتقال اللاعب المهاجم إلى السعودية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "UOL" البرازيلية الشهيرة، فإن فلامنغو يسعى إلى تعزيز مكتسباته المالية في الفترة الحالية، وزادت عبر موقعها الإلكتروني: بعد موسم جيد في 2021، تألق المهاجم ولفت انتباه الهلال السعودي، الذي قدم عرضا يصل إلى 8 ملايين دولار، لكن فلامنغو رفض العرض وينتظر اتصالا آخرا من الهلال، لاسيما وأنه حصل على اللاعب في 2020 مقابل 7.5 مليون يورو.







وأضاف التقرير: لا يستبعد فلامنغو حسم الصفقة، لكنه ينوي زيادة هامش ربحه في الصفقة، ولا يزال الطرفان يتفاوضان حول المبلغ وطريقة الدفع، والحقيقة أنه لن يكون هناك موافقة على انتقال اللاعب إلا في حالة زيادة عرض الهلال.

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وكشفت وسائل إعلام برازيلية أيضا أن ميتشائيل "25 عاما" يريد اللعب للهلال، ومستعد للتنازل عن 15% من الصفقة لتسهيل عملية بيعه، حيث سيحصل على ما يصل إلى 180 ألف دولار كراتب شهري، في عقد يمتد إلى 3 مواسم.

ولفت ميتشائيل الأنظار خلال تجربته مع غوياس (2017-2019) وبعدها انتقل إلى فلامنغو الموسم الماضي، إذ سجل 21 هدفاً وصنع 10 أهداف في 94 مباراة مع الفريق البرازيلي العريض.