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ياسر المسحل: الأندية ترغب بزيادة عدد اللاعبين الأجانب

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ياسر المسحل: الأندية ترغب بزيادة عدد اللاعبين الأجانب

دبي - قناة العربية

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كشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد القدم السعودي أن أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أجمعت على زيادة عدد اللاعبين المحترفين الأجانب، مشيراً إلى اللجنة الفنية ستدرس تلك الرغبة خلال شهر.

واجتمع اتحاد كرة القدم السعودي مع أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الثلاثاء لبحث عدد اللاعبين الأجانب في الموسم القادم، وعن ذلك قال المسحل لبرنامج "في المرمى": جاء الاجتماع الذي عقد للترتيب للمواسم المقبلة بأفضل شكل، وأجمعت الأندية على زيادة عدد اللاعبين الأجانب، وسيتم دراسة الأمر من قبل اللجنة الفنية والمدير الفني للاتحاد السعودي بالإضافة إلى مدربي المنتخبات الأول والأولمبي والشباب.

وختم المسحل حديثه: احترافية اللاعب السعودية باتت واضحة عقب زيادة عدد اللاعبين الأجانب، واليوم تقدم ترتيب المنتخب السعودي في تصنيف فيفا، وهذا مؤشر على الإضافة التي أضافها رفع عدد اللاعبين الأجانب.

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