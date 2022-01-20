اتحاد جدة يستهدف نقاط الفيصلي للابتعاد في الصدارة

يسعى اتحاد جدة لتعزيز صدارته حينما يستضيف الفيصلي يوم الجمعة في المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يسعى اتحاد جدة لتعزيز صدارته حينما يستضيف الفيصلي.
وواصل الاتحاد أداءه المميز حينما حقق فوزه السابع توالياً على حساب مضيفه الرائد بنتيجة 2-1، وهي المواجهة التي شهدت مشاركة المغربي عبدالرزاق حمدلله مع فريقه الجديد وسجّل الهدف الأول للمتصدر.
ويدخل الاتحاد وهو يبحث عن 3 نقاطٍ جديدة ترفع رصيده الى 41 نقطة ليبتعد بالصدارة.
وفي المقابل يبحث الفيصلي عن فوزٍ لم يحققه منذ أكثر من شهرين حيث عانى الفريق من النتائج السلبية حيث يحتل المركز 14 برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الباطن صاحب المركز قبل الأخير.
وحقق الاتحاد فوزاً صعباً في لقاء الذهاب على حساب الفيصلي بهدفين لهدف سجلهما أحمد حجازي والغائب عن لقاء الجمعة إيغور كورونادو، مقابل هدف لإسماعيل سيلفا.
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