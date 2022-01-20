النصر يسعى إلى مواصلة انتصاراته على حساب التعاون

يسعى النصر إلى مطاردة المتصدر اتحاد جدة عندما يحل ضيفاً على التعاون يوم الخميس في الجولة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وانقلبت مسيرة النصر في بطولة الدوري منذ تعيين الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو مدرباً للفريق منتصف الشهر الماضي، إذ حقق 5 انتصارات متتالية رفعت رصيده إلى 32 في المركز الثالث وبفارق 6 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.

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وحقق النصر فوزاً عريضاً على الفيصلي في الجولة الماضية بأربعة أهداف دون مقابل، وفي المقابل فرط التعاون بالانتصار على مضيفه الهلال عندما تقدم بهدفين في نصف ساعة، لكن الأخير قلب النتيجة لينتصر في النهاية 3-2.

ويعيش التعاون وضعاً فنياً صعباً جعله قريباً من مراكز الهبوط، إذ يملك 17 نقطة في المركز 13 وبفارق نقطتين عن الباطن الذي يحل في المركز 15 "قبل الأخير".

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين متجهة نحو التعاون الذي سجل هدفاً من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة عبر لاعبه الباراغوياني كاكو والذي سيغيب عن ما تبقى من الموسم الجاري، لكن النصر انتفق في الوقت بدل الضائع بعدما سجل له فنسنت أبوبكر وعبدالرزاق حمدالله "هدفين".