الهلال يواجه الباطن بحثاً عن الفوز الرابع.. والأهلي في اختبار صعب

يتطلع الهلال لمواصلة انتصاراته وتحقيق فوزه الرابع توالياً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الباطن، في حين يسعى الأهلي لتأكيد صحوته حينما يواجه مضيفه ضمك على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي حفر الباطن يتطلع الهلال لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الرابع توالياً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الباطن.

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ويخوض الهلال المباراة بغيابات كثيرة، أبرزها الكوري الجنوبي جانغ هيون سو والقائد سلمان الفرج ومحمد البريك وناصر الدوسري ومتعب المفرج.

ونجح الهلال باستعادة عافيته في المراحل الثلاث السابقة بفوزه على مضيفيه الفيصلي 3-2، والطائي 4-صفر، وضيفه التعاون 3-2، عقب سلسلة من النتائج السلبية.

ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 30 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المتصدر الاتحاد والذي سيلاقيه في مواجهة مؤجلة.

وفي المقابل يبحث الباطن على الأقل عن نقطة تمنحه دفعة معنوية كما فعل في مواجهة الذهاب التي أقيمت في الرياض حينما أجبر الهلال على التعادل السلبي.

ويعيش الباطن وضعاً فنياً حرجاً بسبب تراجع نتائجه إذ لم يعرف طعم الانتصارات في آخر 5 مباريات "تعادل 3 وخسر مباراتين"، ليتراجع للمركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.

ضمك والأهلي



وعلى ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يخوض الأهلي اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على ضمك.

ونجح الأهلي بالعودة لسكة الانتصارات في المرحلة السابقة بعد فوزه الصعب أمام ضيفه الحزم بهدف نظيف، عقب سلسلة من النتائج السلبية حيث خسر 4 مباريات وتعادل في مباراة.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 19 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الباطن صاحب المركز قبل الأخير.

وفي المقابل يسعى ضمك لمواصلة انتصاراته واللحاق بفرق المقدمة بعد تراجع أدائه في المراحل التي سبقت المرحلة الماضية.

وكسر ضمك سلسلة النتائج السلبية بعد تحقيقه انتصارا ثمينا أمام مضيفه الطائي 2-1، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة ويبقى في المركز الخامس.