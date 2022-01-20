في 228 دقيقة.. بيتي مارتينيز يعادل رقمه السابق

يطمح الأرجنتيني غونزالو مارتينيز إلى تجاوز رقمه التهديفي الذي حققه مع النصر في الموسم الماضي، عندما يخوض فريقه مواجهة هامة أمام التعاون، ضمن الأسبوع الـ 18 من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.



وأحرز اللاعب الشهير بـ "بيتي" ثلاثة أهداف فقط في الدوري بالموسم الماضي، وذلك خلال 18 مباراة.





وغاب صانع الألعاب عن النصر لمدة 8 أشهر تقريبا، بعدما تعرض لإصابة في الرباط الصليبي أمام أهلي جدة بالجولة الـ 23 من الموسم المنصرم، قبل أن يتمكن من العودة أمام الطائي في الموسم الجاري ضمن الأسبوع الرابع من المسابقة.



ويملك صاحب الـ "28 عاما" 6 مباريات في رصيده بالموسم الحالي في الدوري، وأحرز 3 أهداف وهو ما يعادل رصيد الأهداف، التي سجلها طيلة 18 مباراة بالدوري في النسخة السابقة.



وجاءت أهداف بيتي في آخر مباراتين له مع النصر، أمام ضمك "هدف"، قبل أن يحرز ثنائية في مرمى الفيصلي، علما أن جميع مشاركاته كانت كلاعب احتياطي ولم يلعب 90 دقيقة مع الفريق الأصفر والأزرق، وبلغت عدد دقائق اللعب "228".

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في حين جاءت أهدافه الثلاثة في الدوري الموسم الماضي، خلال 18 مباراة، كانت في مرمى العين والوحدة إلى جانب الهلال، وذلك خلال 1421 دقيقة لعب، قبل أن يتعرض للإصابة أمام الأهلي في الأسبوع الـ 23.



يشار إلى أن مجموع أهداف اللاعب الأرجنتيني مع النصر وصل إلى 8 أهداف، حيث يملك هدفا في مسابقة كأس الملك، وآخر في دوري أبطال آسيا.