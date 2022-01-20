قذيفة باتنا تعطل الشباب وتبعده عن اتحاد جدة

واصل الشباب مسلسل إهدار النقاط بعد تعادله في مباراته الثالثة توالياً أمام ضيفه الفتح 1-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين عمّق أبها جراح مضيفه الاتفاق بعد فوزه عليه 2-1، في افتتاح المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وشهدت المباراة أفضلية للشباب خاصة في الشوط الأول، الذي سنحت لمهاجمه النيجيري إيغالو فرصة خطيرة حينما تلقى تمريرة من زميله السنغالي ألفريد نداي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

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وفي الشوط الثاني واصل الشباب هجومه وأهدر لاعبه البرازيلي كارلوس جونيور هدفاً محققاً بعد تلقيه كرة أمام مرمى الفتح إلا أنه سدد الكرة خارج الشباك.

وكثّف الشباب هجومه وتمكن مهاجمه النيجيري إيغالو من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 66 حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتستقر في شباك الفتح.

وانتظر الفتح حتى الدقيقة 78 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق لاعبه المغربي مراد باتنا الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الشباب.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 34 نقطة، ليبقى في المركز الثاني مؤقتاً وبفارق نقطتين عن النصر صاحب المركز الثالث والذي سيلاقي التعاون الجمعة، ويتصدر اتحاد جدة الترتيب بـ 38 نقطة من 16 مباراة، وارتفع رصيد الفتح إلى 18 نقطة ليبقى في المركز 12 مؤقتاً،

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد واصل أبها عروضه القوية بعدما بعدما عمّق جراح مضيفه الاتفاق بفوزه عليه 2-1.

وقدّم أبها أداءً مميزاً حيث تمكن مدافعه ساري عمرو بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 37، وسجّل زميله المهاجم صالح العمري الهدف الثاني للضيوف عند الدقيقة 81.

واكتفى الاتفاق بتسجيل هدف وحيد عند الدقيقة 90+8 عن طريق مهاجمه عبدالله السالم.

وشهدت المباراة طرد لاعب الاتفاق حسن السليس عند الدقيقة 90+4.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أبها إلى 25 نقطة ليتقدم للمركز السادس، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 19 نقطة ليبقى في المركز العاشر مؤقتاً.