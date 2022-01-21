أهلي جدة يعود لإهدار النقاط بالتعادل أمام ضمك

عاد أهلي جدة لمسلسل إهدار النقاط بعد تعادله أمام مضيفه ضمك 1-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الأهلي قد استعاد نغمة الانتصارات بفوزه الصعب أمام ضيفه الحزم متذيل الترتيب بهدف نظيف، إلا أنه اكتفى بنقطة أمام ضمك.

مادة اعلانية

وشهدت المباراة مشاركة لاعبي الأهلي الجدد البرازيلي كارلوس إدواردو والكاميروني فرانك كوم وأيمن يحيى.

ونجح ضمك بتسجيل هدف مبكر بعد مرور 4 دقائق عن طريق لاعبه الجزائري هلال سوداني الذي حول عرضية زميله عبدالله العمّار بقدمه في شباك الحارس محمد الربيعي.

وعند الدقيقة 12 اضطر الألباني بينسيك هاسي مدرب الأهلي لإجراء تغييره الأول بدخول اللاعب أيمن يحيى بديلاً للمصاب عبدالرحمن غريب.

وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 40 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق مهاجمه السوري عمر السومة عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني فرض الأهلي سيطرته وأهدر مهاجمه عمر السومة هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله الكرواتي فيليب براداريتش ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس محمد المحاسنة الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل الأهلي هجومه وكاد مدافعه عبدالباسط هندي أن يسجل الهدف الثاني بعدما ارتقى لعرضية زميله المقدوني أليوسكي وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس محمد المحاسنة الذي أبعدها بصعوبة.

وشهدت المباراة طرد مدافع ضمك عبدالعزيز مجرشي عند الدقيقة 83 بعد دخوله العنيف على لاعب الاهلي هيثم عسيري.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ضمك إلى 30 نقطة ليبقى في المركز الخامس، وارتفع رصيد الأهلي إلى 20 نقطة ليبقى في المركز التاسع مؤقتاً.