الباطن يفرض التعادل على الهلال للمرة الرابعة توالياً

استمرت سلسلة تعادلات نادي الهلال أمام نظيره الباطن في مباريات الفريقين بمسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما فشل الأول في الفوز على الفريق السماوي ضمن مباريات الجولة 18 من المسابقة.

وتعثر نادي الهلال أمام مضيفه الباطن بهدف لمثله، إذ سجل الأنغولي فابيو أبرو لأصحاب الأرض قبل أن يعدل الفرنسي بافتمبي غوميز للضيوف من ضربة جزاء، لتستمر سلسلة التعادلات بين الفريقين للمرة الرابعة على التوالي.

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وتواجه الهلال والباطن 10 مرات منذ صعود الفريق السماوي الأول إلى دوري المحترفين في 2016-2017، وخلالها استطاع أزرق العاصمة الفوز في 6 مباريات بينما تسيد التعادل 4 مناسبات.

وكان الباطن حقق نقطته الأولى أمام الهلال بالتعادل في ذهاب الموسم الماضي بهدفين لمثلهما قبل أن ينهي لقاء الإياب بتعادل آخر أقيم على ستاد الأمير فيصل بن فهد "الملز.

وفي ذهاب الموسم الجاري، انتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي قبل أن تسجل مواجهة الإياب تعادلا رابعا على التوالي بين الفريقين.