الهلال يتعثر أمام الباطن

أوقف الباطن مسلسل انتصارات الهلال بعد تعادلهما 1-1، في المواجهة التي أقيمت على ملعبه في مدينة حفر الياطن، في المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدّم الباطن أداءً جيداً في المباراة، حيث كاد أن يفتتح مهاجمه الأنغولي فابيو آبرو التسجيل بعد مرور 3 دقائق، حينما ارتقى لعرضية زميله زكريا سامي وحول الكرة برأسه إلا أنها أصابت القائم.

مادة اعلانية

وواصل الباطن هجومه ونجح مهاجمه الأنغولي فابيو آبرو بتسجيل هدف السبق عند الدقيقة 31 بعدما أكمل تمريرة زميله محمد ناجي بقدمه في شباك الهلال.

وحاول الهلال العودة سريعاً وسنحت فرصة خطيرة للاعبه البيروفي آندري كاريليو الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس الأوروغوياني مارتن كومبانيا الذي أبعدها بصعوبة.

وكثّف الهلال هجومه وكاد لاعبه البرازيلي ماثيوس بيريرا أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله سالم الدوسري أمام المرمى ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس الأوروغوياني كومبانيا الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه ونجح مهاجمه البديل الفرنسي بافتيمبي غوميز بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 54 عن طريق ركلة جزاء.

وواجه الهلال صعوبةً كبيرة في الشوط الثاني لاختراق دفاع الباطن المميز وسنحت له فرصة محققة في الوقت بدل الضائع للاعبه الأرجنتيني لوسيانو فييتو الذي تلقى تمريرة أمام المرمى من زميله صالح الشهري إلا أنه سدد الكرة خارج الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 31 ليبقى في المركز الرابع مؤقتاً، وارتفع رصيد الباطن إلى 16 نقطة ليتقدم للمركز 14 مؤقتاً.