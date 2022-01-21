رومارينيو يقود الاتحاد لهزيمة الفيصلي والابتعاد بالصدارة

قاد البرازيلي رومارينيو مهاجم اتحاد جدة فريقه إلى الفوز على ضيفه الفيصلي بهدف نظيف ليبتعد بالصدارة، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل الاتحاد مسيرته الناجحة بقيادة مدربه الروماني كوزمين كونترا حيث حقق الفوز الثامن على التوالي.

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وغلب الحذر على أداء الفريقين في الشوط الأول خاصة من الفيصلي الذي نجح بإغلاق مناطقه الدفاعية.

وسجّل البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد هدفاً عند الدقيقة 26 إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة لتنقية الفيديو.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد سيطرته وسنحت فرصة محققة للاعبه فهد المولد الذي تلقى كرة أمام المرمى من البرازيلي رافائيل سيلفا إلا أنه سدد الكرة خارج الشباك.

وعانى الاتحاد كثيراً في الوصول لمرمى الحارس أحمد الكسار بسبب أداء مدافعي الفيصلي الذي نجحوا في إبعاد الخطر عن مرماهم.

وانتظر الاتحاد حتى الدقيقة 88 والتي شهدت تسجيله هدف الفوز بعد تلقيه تمريرة من زميله حمدان الشمراني ليسدد الكرة في شباك الفيصلي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 41 نقطة ليبتعد بالصدارة بفارق 6 نقاط عن وصيفه النصر، مع تبقي مواجهة مؤجلة له ستكون أمام الهلال، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 16 نقطة ليتراجع للمركز قبل الأخير.