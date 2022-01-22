الاتحاد يوافق ويتعاقد مع العليان.. والهلال يعلن صفقة المالكي

وافقت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي يوم الجمعة على بيع المدة المتبقية من عقدي لاعبي الفريق السابقين سعود عبدالحميد وعبدالإله المالكي إلى نادي الهلال كما تعاقدت مع لاعب الأخير مدالله العليان.

وكان الهلال أعلن تعاقده مع سعود عبدالحميد في الثامن من ديسمبر الماضي قبل إعلان انضمام عبدالإله المالكي حتى 2026 يوم الجمعة، فيما وقع النادي الغربي مع الظهير الأيمن مدالله العليان.

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وكان الاتحاد تعاقد مع المالكي مطلع الموسم قبل الماضي قادما من صفوف نادي الوحدة فيما تدرج سعود عبدالحميد في الفئات السنية للنادي الغربي قبل الوصول للفريق الأول في موسم 2018-2019.

ولعب مدالله العليان للهلال قادما من صفوف فريق التعاون مطلع موسم 2019 - 2020 واستمر برفقة النادي العاصمي حتى منتصف الموسم الجاري.