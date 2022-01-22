السبت.. المنتخب السعودي يبدأ معسكر مواجهة عمان

ينتظم لاعبو المنتخب السعودي يوم السبت في مقر معسكرهم في جدة استعداداً لخوض الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسيستضيف الأخضر في السابع والعشرين من شهر يناير الجاري منتخب عمان على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما سيحل الأخضر ضيفًا على المنتخب الياباني في الأول من شهر فبراير على استاد سايتاما بطوكيو.

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وسيخضع اللاعبون فور انتظامهم في المعسكر لفحص فايروس (كوفيد-19) وذلك من أجل التأكد من سلامتهم. وسيجري الأخضر مساء يوم السبت حصة تدريبية على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية" عند الساعة 7:00 مساءً، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مغلقة أمام وسائل الاعلام.

وضمت قائمة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد 26 لاعباً وهم محمد العويس وفواز القرني ومحمد اليامي وأمين بخاري وياسر الشهراني وأحمد شراحيلي وعلي البليهي وعبدالإله العمري وزياد الصحفي وسلطان الغنام ومتعب الحربي وسعود عبدالحميد ومحمد البريك وعبدالإله المالكي وعلي الحسن ومحمد كنو وسالم الدوسري وعبدالرحمن غريب وعبدالله الخيبري وسامي النجعي وعبدالرحمن العبود وهتان باهبري وخالد الغنام وفراس البريكان وصالح الشهري وفهد المولد.

واستبعد المدير الفني الثنائي سلمان الفرج وزيد البواردي من قائمة الأخضر الأولى بعد اطلاع الجهاز الطبي بالمنتخب على التقرير المرسل من الجهاز الطبي لأنديتهما بشأن إصابتهما وعليه تم إجراء الفحص الطبي لهما من قِبل الجهاز الطبي للمنتخب وثبت عدم جاهزيتهما، فيما استدعى المدير الفني الثنائي عبدالله الخيبري وأمين بخاري للانضمام في قائمة الأخضر.

ويأتي المنتخب في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، وإلى جانب منتخبات اليابان، استراليا، الصين، عمان، فيتنام. ويتصدر الأخضر مجموعته برصيد "16 نقطة" من ستة مواجهات.