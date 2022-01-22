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الفيحاء يعود للانتصارات بثنائية في الطائي

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فرحة الهدف الأول

الفيحاء يعود للانتصارات بثنائية في الطائي

الرياض - فيصل الحربي

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استعاد الفيحاء نغمة الانتصارات، بعد فوزه أمام ضيفه الطائي 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوقف الفيحاء سلسلة من النتائج السلبية، التي لازمته في المراحل السبع الماضية، حيث خسر مباراتين وتعادل في 7 مباريات.

وشهدت المباراة أفضلية للفيحاء الذي استغل تراجع أداء الطائي في مبارياته الأخيرة، حيث تلقى الخسارة الثالثة توالياً.

وسجّل مهاجم الفيحاء مالك عبدالمنعم الهدف الأول عند الدقيقة 9، في حين سجّل النيجيري أمادو موتاري الهدف الثاني عند الدقيقة 49.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيحاء إلى 25 نقطة ليتقدم للمركز السادس، وبفارق 6 نقاط عن الهلال صاحب المركز الرابع، وبقي الطائي على رصيده السابق 19 نقطة ليتراجع للمركز 11.

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