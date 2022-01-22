.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بعد 11 مباراة.. الحزم يعود للانتصارات من بوابة الرائد

  • الخط
فرحة الهدف الأول

بعد 11 مباراة.. الحزم يعود للانتصارات من بوابة الرائد

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

حقق نادي الحزم فوزاً هاماً على الرائد 2 - صفر في ختام مباريات الجولة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل الهولندي أولا جون هدف الحزم الأول في الدقيقة السادسة فيما أضاف المغربي نوفل الزرهوني الهدف الثاني عند الدقيقة 89 من اللقاء.

ورفع الحزم رصيده النقطي إلى 14 بفارق نقطتين عن الفيصلي، قبل الأخير، فيما تجمدت نقاط الرائد عند 24 في المركز الثامن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ميتافيرس عالم يتسع بالثانية ميتافيرس عالم يتسع بالثانية
اكتشف المزيد