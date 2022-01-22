بعد 11 مباراة.. الحزم يعود للانتصارات من بوابة الرائد

حقق نادي الحزم فوزاً هاماً على الرائد 2 - صفر في ختام مباريات الجولة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل الهولندي أولا جون هدف الحزم الأول في الدقيقة السادسة فيما أضاف المغربي نوفل الزرهوني الهدف الثاني عند الدقيقة 89 من اللقاء.
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ورفع الحزم رصيده النقطي إلى 14 بفارق نقطتين عن الفيصلي، قبل الأخير، فيما تجمدت نقاط الرائد عند 24 في المركز الثامن.
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