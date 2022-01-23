المنتخب السعودي يبدأ أولى تدريباته استعداداً لعمان

انتظم لاعبو المنتخب السعودي يوم السبت في مقر معسكرهم بجدة استعدادًا لخوض الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسيستضيف الأخضر في السابع والعشرين من شهر يناير الجاري منتخب عمان على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما سيحل الأخضر ضيفًا على المنتخب الياباني في الأول من شهر فبراير على استاد سايتاما بطوكيو.

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واستهل لاعبو الأخضر المعسكر بإجراء فحص فايروس كوفيد-19، تطبيقًا للبروتوكولات الطبية، والتي أظهرت سلامة جميع اللاعبين.

أجرى اللاعبون الأخضر حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد الذي قسم اللاعبين لمجموعتين الأولى ضمت الذين شاركوا بصفة أساسية يوم أمس مع أنديتهم، حيث اكتفوا بتمارين استرجاعية متنوعة. فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، بدأت تدريباتهم بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها أجريت مباريات مصغرة، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.

ولم يشارك لاعب خط الوسط "عبدالرحمن غريب" في الحصة التدريبية لشعوره بألم في عضلة الفخذ والتي تعرض لها أثناء مشاركته مع فريقه يوم أمس.

ويواصل المنتخب تدريباته يوم الأحد عند الساعة السابعة مساءً على "رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية"، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.