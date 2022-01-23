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بعثة عمان تصل.. والمنتخب السعودي يواصل التدريبات

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من تمارين المنتخب السعودي

بعثة عمان تصل.. والمنتخب السعودي يواصل التدريبات

العربية.نت

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واصل المنتخب السعودي يوم الأحد تدريباته في معسكره الذي يقام حاليًا في جدة استعدادًا لمواجهة منتخب عمان يوم الخميس القادم ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجرى اللاعبون حصة تدريبية على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية" تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، قبل أن تجرى تقسيمه من مجموعتين على نصف مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.

وكانت بعثة المنتخب العماني وصلت إلى جدة يوم الأحد استعدادا للقاء النتخب السعودي يوم الخميس في سابع مباريات المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

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