أهلي جدة يتعاقد مع مجرشي لاعب الشباب

أعلن أهلي جدة يوم الثلاثاء التعاقد مع علي مجرشي لاعب الشباب لمدة 4 مواسم في خامس صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وخاض مجرشي (22 عاماً) 13 مباراة مع الشباب في مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين دون أن يسجل أو يصنع خلال 409 دقائق لعب.
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وتعاقد أهلي جدة مع البرازيلي كارلوس إدواردو والكاميروني فرانك كوم، بالإضافة إلى عبدالله المقرن لاعب الرائد واستعار أيمن يحيى جناح النصر.
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