الهلال .. أفضل محطات غوميز طوال مسيرته

ودع نادي الهلال السعودي، يوم الاثنين، أفضل هداف أجنبي في تاريخ النادي، مهاجمه الفرنسي بافيتمبي غوميز، بعد مسيرة امتدت لثلاثة مواسم ونصف، حقق خلالها مع الفريق 6 ألقاب في أفضل مرحلة عاشها لاعب منتخب فرنسا السابق طوال مسيرته.



وانتقل غوميز إلى الهلال في 23 أغسطس 2018، قادما من غلطة سراي التركي، ويعد النادي السعودي الفريق السابع في مسيرته، بعد سانت إتيان وتروا وليون ومارسيليا في فرنسا، إضافة إلى سوانزي الإنجليزي وغلطة سراي التركي.



وحقق اللاعب البالغ من العمر "36 عاما" العديد من الأرقام المميزة التي وضعته كأفضل هداف أجنبي في تاريخ الفريق الأزرق، بعدما سجل 107 هدفا خلال 147 مباراة خاضها مع الفريق، متفوقا على زميله السابق البرازيلي كارلوس إدواردو صاحب الـ 75 هدفا.



ويعد عدد أهدافه مع الهلال الأكثر خلال مسيرته الاحترافية مع الأندية الستة الماضية، حيث كان أعلى رقم تهديفي وصل له مع ليون الفرنسي "95 هدفا" خلال 224 مباراة، علما أن الفريق الأزرق يعتبر ثالث أكثر ناد خاض معه غوميز مباريات في مسيرته بـ "147"، بعد ليون 224 لقاء، وسانت إتيان "164 مواجهة".



6 ألقاب



وتمكن المهاجم الفرنسي ذو الأصول السنغالية من تحقيق أفضل تجربة في مسيرته الاحترافية، بعدما حقق مع الهلال 6 ألقاب بداية من كأس العالم للأندية في 2019، ثم جمع مع الهلال لقبي الدوري والكأس في الموسم التالي، قبل أن يظفر رفقة الهلال بالدوري مجددا في العام المنصرم، ثم كأس السوبر السعودي، وختم بطولاته مع الفريق بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في ثلاث نسخ، علما أن غوميز حقق 3 ألقاب فقط في مسيرته قبل قدومه إلى السعودية، كانت مع ليون "كأس فرنسا والسوبر، وفي تركيا فاز مع غلطة سراي بالدوري.





وكان الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليون، أبرز إنجازات غوميز على المستوى القاري، وذلك في 2010، قبل أن يتمكن من تحقيق المجد القاري مع الهلال، ولكن في قارة آسيا، عندما فاز الفريق السعودي بدوري أبطال آسيا مرتين، وتمكن بعدها غوميز من خوض كأس العالم للأندية للمرة الأولى في مسيرته، والتي حل فيها الهلال رابعا خلف ليفربول الإنجليزي وفلامنغو البرازيلي ومونتيري المكسيكي، وشهد مونديال الأندية تسجيل الفرنسي هدفين، الأولى في مرمى الترجي التونسي، والثاني كان في شباك مونتيري بلقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.



7 مدربين



وأشرف 7 مدربين على النجم الفرنسي في تجربته مع الهلال، بداية من البرتغالي خورخي جيسوس ثم الكرواتي زوران ماميتش، وبعده البرازيلي تشاموسكا مرورا بالروماني رازفان لوتشيسكو، والبرازيلي ميكايلي، ثم البرتغالي جوزيه مورايس، وكان البرتغالي ليوناردو جارديم آخر مدرب يشرف عليه.

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وبالعودة إلى أرقامه مع المدربين الذين أشرفوا على تدريبه، يعتبر رازفان لوتشيسكو أكثر مدرب سجل معه غوميز أهدافا طيلة مسيرته مقارنة بعدد المباريات، حيث لعب تحت إشرافه 68 مواجهة شهدت تسجيله 52 هدفا، مقابل 68 هدفا مع مواطنه الفرنسي ريمي غارد ولكن خلال 148 لقاء.



شباك الفتح



ودخل الفتح قائمة الأندية المفضلة لغوميز، بعدما أصبح ثالث أكثر فريق هز شباكه "8 أهداف"، بعد مارسيليا "11" و لوريان "9"، متعادلا مع فالنسيان ونانسي بـ "8 أهداف" في شباك كل منهم.





وزار غوميز شباك 18 فريقا خلال مشاركته في مسابقة الدوري السعودي، ونجا من أهدافه كلا من الفيحاء والطائي، وهما الفريقان الوحيدان اللذان لم يتمكن غوميز من هز شباكهما في الدوري، على الرغم من أنه لعب ضد الفيحاء 4 مباريات، وأمام الطائي مرتين.



وعلى الرغم من خوضه 147 مباراة مع الهلال، إلا أنه لم يحصل على أي حالة طرد مقابل 9 بطاقات صفراء، علما أنه طرد مرة واحدة في مسيرته الاحترافية وكانت مع نادي سانت إتيان الفرنسي.



ياسر الشهراني



ويعد الظهير الأيسر ياسر الشهراني أكثر لاعب زامله غوميز من جانب عدد المباريات في الهلال، حيث لعبا سويا 121 مواجهة بمعدل 9040 دقيقة، يشار إلى أن اللاعب الدولي السعودي يتواجد في المرتبة العاشرة بقائمة أكثر اللاعبين الذين خاض معهم غوميز مباريات في مسيرته.





أكبر انتصار



وباتت مباراة الهلال والعدالة التي انتهت بنتيجة 7-0 للفريق العاصمي في 30 ديسمبر 2019 بالدوري السعودي، أكبر انتصار حققه غوميز في مسيرته بالتساوي مع المباراة التي كسبها غلطة سراي بسباعية نظيفة أيضا أمام كارابوك سبور في الدوري التركي 2018.





ومن ضمن الأرقام التهديفية المميزة التي حققها مع الهلال، أحرز ثلاثية في 4 مباريات، كانت في شباك العدالة والحزم إضافة إلى الوحدة وأهلي جدة، بينما أحرز رباعية مرة واحدة وشهدتها شباك العين.



إنجازات فردية



وعلى صعيد الإنجازات الشخصية، حقق الهداف الذي مثل منتخب فرنسا في 12 مباراة، لقب هداف دوري أبطال آسيا 2019 بـ 11 هدفا إضافة إلى جائزة أفضل لاعب في البطولة، كما فاز بلقب هداف الدوري السعودي في الموسم الماضي بعد إحرازه 24 هدفا.