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الهلال يعلن رحيل مهاجه الفرنسي غوميز

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غوميز حقق 6 بطولات مع الفريق الأزرق

الهلال يعلن رحيل مهاجه الفرنسي غوميز

العربية.نت

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أعلن الهلال السعودي صباح يوم الثلاثاء نهاية علاقته التعاقدية مع مهاجمه الفرنسي بافيتمبي غوميز عبر مقطع مرئي نشره النادي عبر حسابه الرسمي على "توبتر".

ونشر الفريق المتوج بدوري أبطال آسيا 2021 مقطعاً مرئياً يحتوي على بعض اللحظات التي عاشها غوميز مع النادي وعنونه بـ"ليس وداعاً غوميز.. بل حتى نلتقي مجدداً" باللغة الفرنسية.

وانتقل غوميز إلى الهلال في أغسطس 2018 قادماً من غلطة سراي التركي، وخاض مع الفريق 147 مباراة في كافة البطولات سجل خلالها 107 أهداف، آخرها في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الجولة الماضية في شباك الباطن.

وفاز غوميز مع الهلال ببطولة الدوري مرتين، وبطولة دوري أبطال آسيا بالإضافة إلى كأس الملك وكأس السوبر السعودية.

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