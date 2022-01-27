الشباب يحصل على شهادة الكفاءة المالية

انضم الشباب يوم الخميس إلى قائمة الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية، والتي تتيح له التوقيع مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأكد النادي في بيان رسمي أنه سدد كافة الالتزامات التعاقدية حتى 30 من شهر سبتمبر 2021.
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ويحتل الشباب المركز الثالث في ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة من 18 مباراة.
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