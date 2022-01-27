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المسحل يكشف عن موعد دراسة قضية كنو

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المسحل يكشف عن موعد دراسة قضية كنو

دبي - قناة العربية

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كشف ياسر المسحل أن دراسة قضية محمد كنو بالتوقيع مع ناديي الهلال والنصر سيتم بعد نهاية الجولة الحالية من التصفيات المونديالية وتحديداً عقب مباراة اليابان في الأول من فبراير الجاري.

وأكد المسحل أن قرار فتح المدرجات للحضور الجماهيري بشكل كامل سيكون محفز للاعبين في مباراة عمان، التي يرى أن نقاطها ستجعل المنتخب السعودي يدخل المرحلة النهائية من الحسم.

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